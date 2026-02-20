Questi sono i profumi che ci fanno tornare bambini

Un profumo di biscotti appena sfornati ha riportato alla mente ricordi d’infanzia, creando un senso di nostalgia tra chi lo ha sentito. La fragranza, ricca di note zuccherate e di miele, ha riacceso immagini di mattinate passate a giocare con i dolci fatti in casa. Questo aroma ha attraversato le strade del quartiere, attirando curiosi e appassionati di profumi vintage. Molti si sono fermati a respirare profondamente, immersi in ricordi d’antan e momenti felici. La fragranza si diffonde tra le vie, portando con sé un tocco di dolcezza.

Ci sono fragranze che, più di altre, risvegliano i ricordi. Si tratta dei profumi che evocano l’infanzia: fatti di note talcate, lattiginose e zuccherine. Basta vaporizzarle sulla pelle per intraprendere un viaggio all’indietro nel tempo che fa tornare bambini. Il talco è la carezza più iconica: soffice, pulito, rassicurante. Le note talcate e cipriate ricordano i pomeriggi dopo il bagnetto, con la pelle avvolta in nuvole bianche e leggere. Le note lattiginose, invece, sono pura dolcezza: latte caldo, crema alla vaniglia, mandorla e panna montata sono profumi che riscaldano e donano confort. Nella lista delle note star dei profumi che ricordano l’infanzia ci sono anche quelle gourmand: caramello, confettura, marshmallow e, soprattutto, zucchero filato, ricordano una merenda tanto attesa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Questi sono i profumi che ci fanno tornare bambini Leggi anche: Ci sono profumi che profumano di neve Leggi anche: Cocino ha firmato la rete che vale 3 punti. "Recanatese, a Termoli vinto un scontro diretto. Questi sono i successi che fanno la differenza» Real Italian Christmas Dialogue | Italian Daily Routine | A2 Italian Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il profumo al muschio bianco che avvolge e si fa ricordare; Profumi equivalenti: 5 errori da evitare quando compri i cosiddetti dupe; C’è un profumo anni ‘90 che merita di essere acquistato anche oggi; La Via dell’Essenza: escursioni alla scoperta dei profumi della macchia mediterranea all'Elba. 5 Profumi che sanno di pulito da mettere subito in wishlistUna delle categorie di profumi più amate dalle donne? Quelle che sanno di pulito, ... msn.com Profumi che sanno di mare: le fragranze fresche e acquatiche da scoprire oraDai classici ai nuovi must-have: i migliori profumi che sanno di mare, fragranze acquatiche e leggere che regalano una sensazione di freschezza e libertà. my-personaltrainer.it In ogni nuovo giorno ci sono tante cose da vivere: colori,profumi e poi ci siamo noi con la voglia di sorridere e il caffè che ci dà la carica Dolcedi’ @SuttoraM @Amici,un sorriso per iniziare la giornata che possa regalare perle di dolcezza e felici istanti positivi e x.com I profumi fanno male No, tutti i cosmetici in commercio sono sicuri grazie ai rigidi regolamenti europei. - facebook.com facebook