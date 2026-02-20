quentin deranque gelo tra macron e meloni

Quentin Deranque, giornalista francese, viene ucciso durante una manifestazione di estrema destra, scatenando tensioni tra Francia e Italia. Meloni critica la sinistra francese, accusandola di fomentare l’odio, mentre Macron respinge le accuse, definendo ingerenza le sue parole. La morte di Deranque alimenta il nervosismo tra i due governi, già teso per altre divergenze diplomatiche. Le tensioni si riflettono anche sui social, dove oppositori e sostenitori si scambiano accuse e commenti. La vicenda rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra Roma e Parigi.

Non c’è pace tra gli ulivi. O, in questo caso, tra le Alpi. È nuovamente gelo tra Meloni e Macron. Solo qualche giorno fa il presidente del Consiglio italiano aveva commentato la morte dell’attivista di estrema destra francese Quentin Deranque: dito puntato contro l’odiata “sinistra”. Parole che dall’Eliseo sono state lette come un’intollerabile ingerenza che ha scatenato la dura risposta del presidente francese: “I nazionalisti stiano a casa loro”. Pronta la contro-replica di Meloni che, sentendosi chiamata in causa, nega la volontà di interferire negli affari d’oltralpe, ma ricorda a Macron che la Francia ha ospitato per molti anni brigatisti rossi italiani.🔗 Leggi su Ildifforme.it

