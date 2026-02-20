Quelle iniezioni di calcestruzzo per salvare il castello trecentesco

Il castello trecentesco di Trezzo ha subito danni strutturali causati dall’umidità e dal tempo. Per proteggerlo, gli operai stanno praticando iniezioni di calcestruzzo nelle pareti interne, un intervento che mira a consolidare le strutture fragili. Questa operazione si concentra anche nelle camere ipogee, dove le crepe sono più evidenti. I lavori sono iniziati questa settimana e coinvolgono tecnici specializzati che monitorano costantemente la stabilità del monumento. Le iniezioni rappresentano un passo importante per preservare il patrimonio storico della città.

Iniezioni di calcestruzzo nelle fessure delle camere ipogee per salvare il castello, "così il simbolo della città verrà consegnato al futuro", via al cantiere per la cura del monumento-bigliettino da visita di Trezzo. Parola d'ordine " consolidamento ", dice il sindaco Diego Torri. Ai lavori si è arrivati dopo un periodo di osservazione con sensori che hanno registrato "i movimenti anomali" delle mura della rocca viscontea. "Considerata la complessità degli interventi – fa sapere il Comune – sarà installata una struttura di contenimento del perimetro come ulteriore misura di sicurezza". Come già in passato, il monumento sarà "impacchettato".