Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 20 febbraio 2026

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle 21,20 su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma approfondisce casi di cronaca e attualità, offrendo interviste e analisi in studio. Questa puntata si concentra su recenti sviluppi di vicende giudiziarie che hanno coinvolto diverse persone, con un’attenzione particolare a un episodio che ha fatto discutere. Gli spettatori potranno seguire aggiornamenti in tempo reale, con ospiti e testimonianze esclusive.

Questa sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro del programma il giallo di Garlasco: proseguono le indagini, in particolare sulla porta a soffietto, lo scontrino di Andrea Sempio e l'orario della morte di Chiara. Si torna a parlare anche del caso di Pierina Paganelli e tutti gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich, con i funerali di Claudio Sterpin che si svolgeranno nella giornata di domani.