Quarta maglia Juventus | nuovo kit già negli Official shop! FOTO e VIDEO della divisa che farà il debutto contro il Como

La quarta maglia della Juventus è arrivata negli store ufficiali, portando una novità visibile ai tifosi. La divisa, caratterizzata da un design innovativo, sarà utilizzata già nella prossima partita contro il Como, prevista domani. La Juventus ha scelto colori e dettagli che si distinguono rispetto alle maglie tradizionali, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. La squadra ha già condiviso foto e video della nuova divisa, che promette di catturare l’interesse di tutti i supporters. La partita di domani segna il primo utilizzo ufficiale del nuovo kit.

di Andrea Bargione Quarta maglia Juventus, il nuovo kit è arrivato negli Official shop bianconeri. La divisa farà il suo esordio ufficiale contro il Como domani. Il mondo del design e del calcio si fondono in un'esplosione di stile che promette di dividere e appassionare. La quarta maglia Juventus è finalmente realtà, segnando un ritorno audace alla creatività d'avanguardia che da sempre contraddistingue il club bianconero. Presentata ufficialmente questo venerdì 20 febbraio 2026, la divisa nasce dalla prestigiosa collaborazione tra Adidas e lo Studio Sgura di Milano, portando il concetto di "lifestyle kit" direttamente sul rettangolo verde.