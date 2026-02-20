Quarta maglia Juve 2025 26 | ufficiale il nuovo kit bianconero Il comunicato i dettagli e quando verrà indossato dalla squadra – FOTO
La Juventus ha presentato ufficialmente la quarta maglia per la stagione 202526, confermando il ritorno di un design innovativo. La società ha diffuso le prime immagini del nuovo completo, che si distingue per colori vivaci e dettagli moderni. La squadra indosserà questa maglia in alcune partite di campionato e in eventi speciali. I tifosi potranno vedere il nuovo look già nelle prossime uscite ufficiali. La maglia sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana.
Quarta maglia Juve 202526: ufficiale il nuovo kit della Vecchia Signora. Il comunicato e tutti i dettagli della nuova divisa. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, è arrivata anche l’ufficialità sulla quarta maglia Juve 202526. Ad annunciare il nuovo kit è stata proprio la società bianconera sul proprio sito, con un comunicato. LE ULTIME SULLA JUVE IL COMUNICATO – «Guardare al passato per plasmare il futuro. Juventus, adidas e Studio Sgura presentano il nuovo 4° kit, che esplora ciò che accade quando tradizione e visione si muovono nella stessa direzione. Tre forze creative unite da un intento comune: ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Quarta maglia Juve 2025-26: nuovi spoiler sul kit bianconero. Ecco come potrebbe essere la divisa – FOTO
Leggi anche: Quarta maglia Inter, ufficiale il nuovo kit: il comunicato dei nerazzurri e la data d’esordio – FOTO
UNBOXING TERZA MAGLIA JUVENTUS 2025/26 #Shorts
Argomenti discussi: Adidas Sgura Juventus 25-26 Quarta maglia filtrata - Immagini ufficiali; Leakate le ultime anticipazioni della 4° maglia della Juventus 25/26: il richiamo al passato è chiaro; Verona, la 4^ maglia è dedicata all'amore e celebra San Valentino. FOTO; La Juve stravolge il look contro il Como: la quarta maglia rompe con la tradizione.
La quarta maglia 2025/26 della Juventus assomiglia sempre più a un capo che potresti indossare a cenaRealizzata con adidas e Studio Sgura, in cotone e a maniche lunghe, la nuova quarta divisa bianconera riprende le strisce orizzontali del 1996/97 ... gqitalia.it
Si avvicina il debutto della quarta maglia della Juventus: ecco quando sarà indossata dai giocatori bianconeriCome rivelato da Footy Headlines, l'Adidas in collaborazione con Studio Sgura sta per lanciare il quarto kit della Juventus per la stagione 2025/2026. La maglia sarà bianconera ma con ... tuttojuve.com
Questa dovrebbe essere la quarta maglia della Juventus con cui scenderà in campo sabato contro il Como, vi piace Dopo quel bell'Inter-Juventus prende un significato croccante #fblifestyle - facebook.com facebook
Quarta maglia #Juve 2025-26 Foto e spoiler x.com