La Juventus ha presentato ufficialmente la quarta maglia per la stagione 202526, confermando il ritorno di un design innovativo. La società ha diffuso le prime immagini del nuovo completo, che si distingue per colori vivaci e dettagli moderni. La squadra indosserà questa maglia in alcune partite di campionato e in eventi speciali. I tifosi potranno vedere il nuovo look già nelle prossime uscite ufficiali. La maglia sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana.

Quarta maglia Juve 202526: ufficiale il nuovo kit della Vecchia Signora. Il comunicato e tutti i dettagli della nuova divisa. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, è arrivata anche l’ufficialità sulla quarta maglia Juve 202526. Ad annunciare il nuovo kit è stata proprio la società bianconera sul proprio sito, con un comunicato. LE ULTIME SULLA JUVE IL COMUNICATO – «Guardare al passato per plasmare il futuro. Juventus, adidas e Studio Sgura presentano il nuovo 4° kit, che esplora ciò che accade quando tradizione e visione si muovono nella stessa direzione. Tre forze creative unite da un intento comune: ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Quarta maglia Juve 2025/26: ufficiale il nuovo kit bianconero. Il comunicato, i dettagli e quando verrà indossato dalla squadra – FOTO

