Quanto deve vincere l’Inter con il Bodo per passare il turno | tutte le combinazioni

L’Inter ha perso 3-1 a Bodø, causando una situazione difficile nel passaggio del turno. La squadra deve ora vincere con almeno due gol di scarto nella partita di ritorno per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Se il risultato finale sarà di 2-0, i nerazzurri passeranno grazie alla regola dei gol in trasferta. La sfida di ritorno si giocherà tra pochi giorni allo stadio San Siro.

Quanto deve vincere l’Inter con il Bodo. L’Inter è uscita sconfitta per 3-1 dalla trasferta di Bodø e al ritorno sarà costretta a rimontare se vuole superare il turno dei playoff di Champions League e approdare agli ottavi di finale. In Norvegia i nerazzurri hanno pagato diversi fattori: l’aspetto ambientale, il clima rigido e soprattutto il terreno in erba sintetica, peraltro non di ultima generazione, che sta creando problemi a molte squadre in trasferta. Al contrario, il BodøGlimt si è dimostrato molto solido su quel tipo di superficie, riuscendo a mettere in difficoltà anche avversari di alto livello.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

