Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia è aumentato a causa della crescita del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che indica il costo all’ingrosso dell’energia nel mercato libero. Questa variazione colpisce tutte le utenze domestiche e le imprese, con conseguenze sui costi finali delle bollette. Recentemente, il PUN ha raggiunto valori più elevati rispetto agli anni scorsi, influenzando anche le tariffe di fornitura. Per i consumatori, capire questa dinamica diventa fondamentale per valutare le proprie spese energetiche. La domanda sulla sostenibilità di questi aumenti rimane aperta.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 20 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,108 €kWh (108,28 €MWh). Analizzando i dati delle ultime settimane, si osserva una certa volatilità, con valori che hanno oscillato tra 0,062 €kWh (62,58 €MWh il 27 Aprile 2025) e picchi superiori a 0,159 €kWh (159,29 €MWh il 22 Gennaio 2026). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta la base di partenza su cui vengono aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Ti spiego come ho reso SMART la MIA CASA 100% Elettrica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Medagliere olimpico, l’Italia fa il pieno di podi: quanto costa al Coni il record di Milano Cortina; Prezzi moduli fotovoltaici 2026, il costo dei pannelli torna a crescere; PUN luce oggi: qual è il valore a febbraio 2026?. Gli azzurri della combinata nordica, ottimi quarti finali (erano undicesimi dopo il salto) a @RaiSport Samuel Costa “Oggi avevamo sci velocissimi, quindi era un po’ più facile sciare veloce. Mi sentivo benissimo: oggi è stata la mia ultima gara e quindi volevo p x.com “Quanto costa giocare a tennis” Oggi ti togliamo ogni dubbio! - facebook.com facebook