Quanto ‘costa’ la Ternana | i rossoverdi al vertice del girone per i compensi La classifica

La Ternana ha speso 8.695.551 euro quest’anno per pagare i propri giocatori. Questa cifra include salari, bonus e diritti d’immagine. La squadra si trova al primo posto nella classifica dei costi, davanti alle altre del girone B. I numeri mostrano chiaramente quanto la società investa nella rosa attuale. La gestione delle risorse si riflette nei risultati sul campo e nelle strategie di rafforzamento del gruppo. La cifra rappresenta un elemento chiave per capire le priorità del club.

L’ammontare, tra emolumenti fissi e premi contrattuali, supera quota 8 milioni e mezzo. Il dato è stato estrapolato all’inizio del mese di febbraio Un ammontare complessivo pari a 8.695.551 euro. La Ternana è in cima alla speciale classifica del girone B riservata al monte ingaggi, che comprende emolumenti fissi, premi contrattuali e diritti d’immagine inerenti ai propri tesserati. Il primato assoluto dell’intera terza serie spetta però al Catania, seguito dal Benevento e dalla Salernitana. Come anticipato, la società di via della Bardesca cuba una cifra superiore agli otto milioni e mezzo. Tuttavia, il dato di riferimento principale è quello inerente agli emolumenti fissi contrattuali, pari a 5.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Serie C | Cinque punti di penalizzazione per la Ternana: come cambia la classifica nel girone del LivornoLa classifica del girone B di Serie C si aggiorna nuovamente dopo la penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana, influenzando la posizione delle squadre, tra cui il Livorno.

