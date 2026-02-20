Quando vincere 9 partite non basta per conquistare l’oro | la durezza del curling e la Svizzera ko Successe anche all’Italia

La Svizzera ha perso contro un’avversaria più forte, anche se aveva già vinto nove partite, dimostrando quanto sia difficile conquistare l’oro nel curling. La squadra elvetica si è trovata a dover affrontare una sfida dura e senza sconti, nonostante il record positivo. Le partite di curling sono lunghe e richiedono resistenza, mettendo alla prova le squadre fino all’ultimo lancio. La sconfitta della Svizzera ha sorpreso molti appassionati, che si aspettavano un risultato diverso. La competizione continua, e ogni dettaglio diventa decisivo.

I tornei di curling sono lunghi, estenuanti, probanti, impegnativi, pensati per premiare davvero la squadra più forte, senza il particolare ausilio di tabelloni favorevoli o incastri vantaggiosi. Il format è ormai assodato: dieci formazioni partecipanti, tutte si affrontano tra loro in un round robin (dieci partite a testa), le prime quattro classificate si qualificano alle semifinali, dove inizia la fase a eliminazione diretta (alle Olimpiadi, mentre a Mondiali ed Europei si disputa un playoff a cui partecipano anche quinta e sta). Succede non di rado che la formazione che si mette in maggiore evidenza durante la fase a girone unico poi non riesca a brillare nei match da dentro o fuori: semifinali e finali sono spesso tutto un altro sport, dove la tensione, la paura di sbagliare, l'esperienza possono giocare un ruolo determinante, ancora di più delle abilità di gioco.