Quando torna in campo Sinner? Tutte le prossime partite in ATP dell’Azzurro

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo dopo aver perso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik, numero 16 del ranking mondiale. La sconfitta ha sorpreso molti appassionati, dato che l’azzurro aveva mostrato ottime prestazioni nelle precedenti partite. Ora, Sinner si concentra sui prossimi appuntamenti, aspettando di scoprire quando potrà disputare la sua prossima partita. La sua partecipazione agli incontri futuri resta ancora da definire.

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro deve fare i conti con l’inaspettata sconfitta ai quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, dove è stato battuto dal ceco Jakub Mensik (leggi qui), numero 16 del mondo, in tre set. Per Sinner si tratta della seconda eliminazione consecutiva dopo il ko con Djokovic nella semifinale degli Australian Open e del primo vero momento di crisi degli ultimi due anni. Non c’è tempo però per piangersi addosso. Sinner è atteso nei prossimi mesi da tornei importanti dove, visto che non difenderà punti non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, potrebbe partire l’assalto al primo posto del ranking Atp di Carlos Alcaraz, che è invece volato in semifinale a Doha battendo Khachanov.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

