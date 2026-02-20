Quando lo sport unisce | una notte magica con la tedofora Claudia Peroni

Claudia Peroni ha acceso la fiaccola olimpica durante una cerimonia a Milano, creando un momento di grande emozione. La causa è la celebrazione dei Giochi invernali, che ha attirato centinaia di spettatori e appassionati. La tedofora ha percorso le vie del centro, tra applausi e sguardi incuriositi, portando con sé il simbolo di unità e speranza. La serata ha coinvolto anche artisti e atleti, tutti uniti per condividere il valore dello sport. La notte si è conclusa con un grande spettacolo di luci e musica.

di Davide Cannata Una serata esclusiva nel cuore di Milano ha riunito volti noti e mondi apparentemente distanti, celebrando valori. Una serata esclusiva nel cuore di Milano ha riunito volti noti e mondi apparentemente distanti, celebrando valori profondi e unendo passato e presente in un'atmosfera magica e sorprendente Ridurre tutto a un appuntamento mondano sarebbe semplicistico. Quella andata in scena a Milano non è stata soltanto una serata esclusiva nel centro della città, ma il riflesso di un percorso che parla di Olimpiadi, valori, memoria sportiva e orgoglio nazionale. Protagonista assoluta della notte milanese è stata Claudia Peroni, volto noto del giornalismo e leggenda del motorsport, ma soprattutto Tedofora di Milano Cortina 2026. «Direi: 'Claudia Peroni, la donna dai box', proprio come il titolo del mio libro. Ho raccontato la Formula 1 a partire da Ayrton Senna vivendo emozioni incredibili, arrivando a essere giornalista sportiva a Mediaset per tanti anni occupandomi di motorsport e non