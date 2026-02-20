Qualiano in ansia Luciano disperso a 2500 metri d’altezza in Svizzera | ricerche in corso

Luciano Capasso si è smarrito in Svizzera, causando preoccupazione tra familiari e amici. La sua scomparsa è avvenuta a circa 2500 metri di altezza, nelle montagne di Saint Moritz, precisamente a Pontresina, nella zona di Fuorcla. Le ricerche sono in corso, con squadre di soccorso e cani addestrati che perlustrano la zona impervia. La famiglia ha lanciato un appello, sperando in un esito positivo. Le autorità stanno lavorando senza sosta per trovare Luciano il prima possibile.

C'è un'ultima traccia che localizza Luciano Capasso a 2500 metri d'altezza, tra le vette di Saint Moritz, precisamente nel comune di Pontresina, in località Fuorcla. È il segnale GPS che l'escursionista qualianese, 25 anni, sparito tra martedì e mercoledì notte, portava sempre con lui. Ma le squadre di soccorso non sono riuscite ancora a raggiungere quel punto. Non solo perché impervio, ma perché le condizioni meteo sono avverse. Vento forte e neve impediscono di avventurarsi tra le cime delle Alpi svizzere, tanto che le ricerche nella giornata di ieri si sono interrotte prima che venissero riprese in serata.