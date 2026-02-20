Quali informazioni segrete Andrea ha condiviso con Epstein? L’ex principe già rilasciato

Il 16 agosto 2001, dall’abbazia di Balmoral, Andrea ha inviato un’email a Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein. La comunicazione rivela dettagli su informazioni riservate condivise tra i due. Secondo fonti investigative, il messaggio contiene riferimenti a conversazioni e dati personali che potrebbero mettere in discussione la posizione del principe. La scoperta di questa email solleva nuovi interrogativi sulle relazioni tra Andrea e Epstein. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli investigatori e i media.

Balmoral, 16 agosto 2001. Dal castello scozzese, residenza estiva della famiglia reale britannica, parte un'email diretta a Ghislaine Maxwell, la compagna e complice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il mittente è indicato solo con la lettera A. Nel messaggio, scritto con un tono sorprendentemente disinvolto, si legge: "Come va a Los Angeles? Mi hai trovato qualche nuova amica inappropriata? Ho proprio voglia di andare in un posto caldo con persone interessanti. Hai qualche idea?". Quella A sta per Andrea Mountbatten-Windsor, figlio della defunta regina Elisabetta II. Maxwell, negli anni, lo aveva soprannominato "l'uomo invisibile".