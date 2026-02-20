Quadri del Pcc grandi manager e persino il generale più alto in grado dell’esercito | la grande purga di Xi Jinping in Cina

Xi Jinping ha avviato una vasta campagna di epurazioni che ha coinvolto quadri del Partito Comunista, manager di grandi aziende e il generale di grado più alto dell’esercito. La causa è la volontà di consolidare il suo controllo e eliminare eventuali rivali interni. Tra le azioni più eclatanti, sono stati destituiti ufficiali di alto rango e manager di multinazionali statali. Questa mossa rafforza la sua posizione, lasciando pochi dubbi sulla centralizzazione del potere a Pechino. La situazione resta tesa nel panorama politico cinese.

Un uomo solo al comando, se mai ci fossero stati dubbi. Già considerato il leader cinese più potente degli ultimi decenni, Xi Jinping sembra aver accentrato, se possibile, ancora di più il potere. Dopo l'epurazione della maggior parte dei vertici delle forze armate e delle regioni militari, la sua campagna anti-corruzione si è spinta dove finora non era mai arrivata. Fino a colpire il generale più alto in grado del Paese. Il caso Zhang Considerato l'alleato più stretto di Xi all'interno dell'establishment militare, il generale Zhang Youxia ha ricoperto per tre anni la carica di vicepresidente più anziano della Commissione militare centrale, prima che le autorità cinesi annunciassero l'apertura di un'indagine a suo carico per «gravi violazioni della disciplina e della legge».