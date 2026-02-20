Qatargate l’indagine per corruzione va avanti La decisione del tribunale belga

Il tribunale belga ha confermato che l’indagine sul caso Qatargate prosegue senza ostacoli. La Camera di Bruxelles ha valutato la situazione e ha stabilito che le attività di indagine sono conformi alle norme. La decisione si basa su un rapporto di 113 pagine, pubblicato da Euractiv e Le Soir. Non ci sono elementi che possano bloccare l’azione giudiziaria. La questione rimane aperta e in evoluzione.

Bruxelles, 20 febbraio 2026 – In una decisione di 113 pagine visionata da Euractiv e riportata per la prima volta da Le Soir, la Camera – organo di controllo interno alla Corte d'appello di Bruxelles – ha affermato che, allo stato attuale, l' indagine è "regolare" e non sussistono motivi per dichiarare l'azione penale inammissibile. Il ricorso legale era stato presentato lo scorso anno da diversi sospettati chiave nel tentativo di far deragliare l'inchiesta ancora in corso su presunti schemi di "denaro in cambio di influenza" che coinvolgerebbero Qatar e Marocco. La decisione rappresenta una battuta d'arresto per i principali indagati in un caso esploso nel dicembre 2022 con perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di membri del Parlamento europeo e il sequestro di ingenti somme di denaro contante, causando un significativo danno reputazionale per le persone coinvolte e per l'istituzione stessa.