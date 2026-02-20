Pyrex a Padova alla Mondadori bookstore con l’instore del suo nuovo album King of dark

Pyrex, voce storica della Dark Polo Gang e oggi protagonista di un percorso solista personale e riconoscibile, arriva a Padova venerdì 20 febbraio per incontrare il pubblico in occasione dell'uscita del nuovo album KING OF DARK. L'instore si terrà alle ore 17 presso il Mondadori Bookstore di Via Cavour 16, per ritrovare dal vivo i fan e firmare le copie del disco. Con KING OF DARK (Island Universal Music Italia), Pyrex firma un progetto dalle sonorità oscure e viscerali, che affonda le radici in un immaginario dark forte e coerente, tanto nel concept visivo quanto nei brani. Un disco esteticamente ricercato e più maturo, che attraversa mondi sonori differenti mantenendo intatta la tensione cruda e istintiva che ha sempre caratterizzato il suo percorso.