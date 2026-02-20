Vladimir Medinsky, consigliere di Putin e leader della delegazione russa, ha lasciato i colloqui di Ginevra dopo aver definito le trattative “difficili ma pragmatiche”. La Russia sostiene di voler raggiungere la pace, ma i fatti indicano il contrario: Medinsky ha lasciato il tavolo senza fare passi concreti verso un accordo. Le discussioni si sono svolte in un clima teso, con le parti che si accusano a vicenda di mancanza di volontà reale di negoziare. La situazione resta ancora molto incerta.

Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo e capo della delegazione ai colloqui, ha lasciato la sala dei negoziati trilaterali di Ginevra definendoli «difficili ma pragmatici». Ha rivelato anche un faccia a faccia diretto con Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina. Un contatto che non si era visto nei round precedenti. Da Kyiv, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di risultati «non sufficienti», salvando soltanto le discussioni tecniche su un possibile meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco. Da Mosca, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è tornato ad accusare l’Ucraina di non voler negoziare seriamente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Putin tratta fingendo di volere la pace, ma in realtà non rinuncia ai suoi piani

