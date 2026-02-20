Pusher ucciso Via al processo per i militari
Rachid Nachat è stato ucciso il 10 febbraio 2023 a Castelveccana durante un controllo antidroga, causando l’apertura di un processo contro alcuni militari coinvolti. La vittima, coinvolta nello spaccio di droga, è stata ferita durante l’operazione nel territorio vicino alle Cascate della Froda. La vicenda ha acceso il dibattito sulla modalità di intervento delle forze dell’ordine nelle operazioni di controllo. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di quella giornata. La vicenda resta ancora in fase di accertamento.
Il processo per l’ omicidio di Rachid Nachat, ucciso il 10 febbraio 2023 a Castelveccana durante un controllo antidroga nella zona delle Cascate della Froda, resta ancora senza un perimetro definito. Nell’udienza preliminare davanti al gup di Varese il confronto si è concentrato sull’ammissibilità della costituzione di parte civile degli otto familiari del marocchino di 34 anni, mentre restano sullo sfondo le accuse contestate al maresciallo capo del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Luino, imputato per omicidio aggravato, detenzione abusiva di armi e falso ideologico, e al comandante accusato di frode processuale e favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Testimonianze militari al processo: l’inchiesta sulle tempistiche dei soccorsi dopo il naufragio di CutroSi apre una fase decisiva nel processo sul naufragio di Cutro.
Pusher nonostante i domiciliari: a processoMarco Rossi, un pusher sotto domiciliari, è finito a processo dopo essere stato scoperto a continuare le consegne di droga a domicilio, nonostante le restrizioni imposte dal tribunale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi; L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: Scappa, ci sono gli sbirri; Pusher morto a Rogoredo, quel buco di 23 minuti (tra lo sparo e i soccorsi) e i dubbi sulla pistola.
Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardoInterrogati oggi i quattro colleghi dell’agente che sparò durante un controllo a Milano. L’ipotesi: uno di loro mise la pistola accanto alla vittima. I ... milano.repubblica.it
Pusher ucciso a Rogoredo, interrogati in Questura i quattro poliziotti indagatiSono in corso da stamani gli interrogatori dei quattro agenti coinvolti insieme a un quinto collega nelle indagini sull'uccisone di un pusher, Abdherraim Mansouri, di 28 anni, ammazzato durante ... ansa.it
Il pusher ucciso a Rogoredo: si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario per l’agente. Dagli interrogatori dei colleghi emergono una gestione opaca delle operazioni e la presunta messinscena della pistola. https://gazzettadelsud.it/p=2173950 - facebook.com facebook
Pusher ucciso da un poliziotto a Rogoredo: "Perché 23 minuti prima di chiamare i soccorsi Interrogativo inquietante". #ignotox x.com