Rachid Nachat è stato ucciso il 10 febbraio 2023 a Castelveccana durante un controllo antidroga, causando l’apertura di un processo contro alcuni militari coinvolti. La vittima, coinvolta nello spaccio di droga, è stata ferita durante l’operazione nel territorio vicino alle Cascate della Froda. La vicenda ha acceso il dibattito sulla modalità di intervento delle forze dell’ordine nelle operazioni di controllo. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di quella giornata. La vicenda resta ancora in fase di accertamento.

Il processo per l’ omicidio di Rachid Nachat, ucciso il 10 febbraio 2023 a Castelveccana durante un controllo antidroga nella zona delle Cascate della Froda, resta ancora senza un perimetro definito. Nell’udienza preliminare davanti al gup di Varese il confronto si è concentrato sull’ammissibilità della costituzione di parte civile degli otto familiari del marocchino di 34 anni, mentre restano sullo sfondo le accuse contestate al maresciallo capo del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Luino, imputato per omicidio aggravato, detenzione abusiva di armi e falso ideologico, e al comandante accusato di frode processuale e favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusher ucciso. Via al processo per i militari

