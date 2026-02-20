Pusher ucciso a Rogoredo il poliziotto mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi | L' agente ribadisce | Ho sparato per paura
Un pusher è stato ucciso a Rogoredo, e l'agente dice di aver sparato per paura. La causa dell’omicidio risale a un episodio avvenuto in strada, quando il poliziotto ha aperto il fuoco. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo è stato colpito durante un tentativo di arresto. Tuttavia, l’agente ha ammesso di aver mentito, sostenendo di aver chiamato i soccorsi subito dopo lo sparo, mentre invece la telefonata è arrivata oltre 20 minuti più tardi. La dinamica dell’evento resta ancora da chiarire.
Si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario a carico del poliziotto Carmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, a Milano, il 26 gennaio. Secondo quanto emerso dagli interrogatori in Questura degli altri quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, Cinturrino avrebbe mentito ai colleghi dicendo che aveva chiamato i soccorsi quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa, ma in realtà non l'avrebbe fatto. E la telefonata sarebbe partita più di 20 minuti dopo lo sparo. I colleghi avrebbero detto di non c'entrare nulla con l'omicidio e che nelle fasi successive al colpo avrebbe gestito tutto Cinturrino, il quale sarebbe stato definito una sorta di "fanatico" nel gestire in modo "opaco" alcune operazioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto "mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi"
Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto "mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi" | Piantedosi: "Chiarezza senza sconti"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Rogoredo, i poliziotti indagati e il giallo del pusher ucciso. I legali della vittima: Non aveva la pistola, dopo l'omicidio una messinscena. Quei 23 minuti prima di chiamare i soccorsi; L’altra verità sul pusher ucciso dalla polizia, dalla pistola fantasma all’ultima misteriosa telefonata: Scappa, ci sono gli sbirri.
Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it
Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidioSi è rafforzato il quadro emerso nell'indagine della procura di Milano che punta a far luce sulla morte del presunto pusher di 28 anni ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio nel ... ansa.it
Si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario per l'agente che ha ucciso un pusher a Rogoredo. - facebook.com facebook
Prosegue l’interrogatorio agli agenti sul caso del pusher ucciso a Rogoredo. Dalle testimonianze dei colleghi emerge che un poliziotto avrebbe mentito sulla chiamata ai soccorsi dopo che la vittima è stata colpita. I colleghi descrivono il poliziotto come colui c x.com