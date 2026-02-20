Pusher ucciso a Milano cosa è successo davvero nel boschetto di Rogoredo? Cinque poliziotti indagati | Inscenato il conflitto a fuoco

Abderrahim Mansouri è stato colpito da un proiettile mentre era al cellulare nel boschetto di Rogoredo, a Milano, senza opporre resistenza. La polizia ha aperto un'indagine e ha iscritto cinque agenti nel registro degli indagati, ipotizzando che il conflitto a fuoco sia stato inscenato. La dinamica dell’episodio, ancora da chiarire, ha acceso molte domande sulla reale natura dello scontro. La vicenda resta sotto osservazione per capire cosa sia realmente accaduto.

Abderrahim Mansouri era al cellulare quando è stato ucciso da un proiettile, non impugnava alcuna arma, neppure giocattolo. E nei minuti successivi quattro poliziotti avrebbero inscenato un conflitto a fuoco per legittima difesa. È questa la convinzione dei pm della Procura della Repubblica di Milano in merito al caso del pusher ucciso da un colpo di pistola sparato dall'assistente capo del Commissariato di Mecenate Carmelo Cinturrino di 42 anni a Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Era al telefono Abderrahim Mansouri mentre dalla pistola dell'assistente capo Carmelo Cinturrino partiva il colpo che lo avrebbe ucciso. Uno dei pusher al servizio del clan che domina da anni la piazza di spaccio di Rogoredo - la più grande d'Italia. Prosegue l'interrogatorio agli agenti sul caso del pusher ucciso a Rogoredo. Dalle testimonianze dei colleghi emerge che un poliziotto avrebbe mentito sulla chiamata ai soccorsi dopo che la vittima è stata colpita.