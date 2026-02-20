Punto nascite in lizza per la deroga Il ministero sospende la decisione

Il punto nascite di Montevarchi è tornato al centro dell’attenzione dopo la richiesta di deroga avanzata dalla Regione. Il ministero ha temporaneamente sospeso la decisione di chiudere il reparto, creando una speranza tra i cittadini e i medici locali. Il governatore Giani aveva scritto una lettera al Ministero, ottenendo una risposta positiva che alleggerisce la pressione sulla struttura. La sospensione permette di aspettare ulteriori verifiche e valutazioni prima di prendere decisioni definitive. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

di Marco Corsi Il ministro Schillaci risponde al governatore Giani. E "la lettera", ammette il presidente, "ci da un po' di respiro". C'è quindi una concreta possibilità di futuro per il punto nascita dell'Ospedale della Gruccia. Il Ministero della Salute, a seguito degli incontri della Conferenza delle Regioni, ha infatti manifestato apertura verso la concessione di una deroga specifica, che permetterebbe alla struttura di rimanere attiva anche qualora il numero dei parti registrati resti al di sotto della soglia ministeriale dei 500 annui. L'apertura del ministero sta in questi termini: un approfondimento istruttorio tenuto conto dell'impatto e della congestione del traffico dal Valdarno verso Arezzo e dei lavori di manutenzione stradali ed autostradali in corso nell'area.