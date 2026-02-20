Punto nascita Montevarchi | decisione sospesa Ministero chiede nuovi accertamenti

Il Ministero della Salute ha deciso di sospendere temporaneamente la valutazione sul punto nascita di Montevarchi, dopo aver richiesto ulteriori verifiche. La scelta arriva in seguito a recenti controlli che hanno evidenziato alcune criticità. Le autorità sanitarie vogliono garantire che le strutture siano sicure e rispondano ai requisiti necessari. Intanto, il nosocomio resta operativo, ma senza avanzare decisioni definitive. La situazione resta sotto attenzione mentre si attendono i risultati dei nuovi accertamenti richiesti dal Ministero.

MONTEVARCHI – Il Ministero della Salute ha sospseso ogni valutazione sul punto nascita di Montevarchi ed ha aperto un approfondimento istruttorio. Per ora non è stata concessa nessuna nuova deroga, la decisione finale resta congelata in attesa di ulteriori documenti richiesti alla Regione Toscana. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani: "E la lettera – spiega Giani – ci dà un po' di respiro". Il ministro ha anche chiuso sulla proposta, avanzata a gennaio dal presidente della Toscana di scendere sotto i cinquecento parti l'anno (fino magari a quattrocento) come criterio generale per fissare la soglia minima di un punto nascita di primo livello (e mille per il secondo livello).