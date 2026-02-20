' Punto di ascolto' | servizi e consulenze per i lavoratori Asl

Il punto di ascolto dell’Asl Caserta ha aperto per offrire supporto diretto ai dipendenti dell’ospedale. La decisione è stata presa dopo che diversi operatori hanno segnalato stress e difficoltà legate al lavoro. Qui, i lavoratori possono ricevere consulenze personalizzate, informazioni sui loro diritti e partecipare a incontri di formazione. L’obiettivo è aiutare il personale a gestire meglio le sfide quotidiane e migliorare il loro benessere sul posto di lavoro. L’iniziativa mira a garantire un supporto concreto ai dipendenti in ospedale.

Un punto di ascolto direttamente in ospedale, con consulenze, tutele e formazione rivolte al personale dell'Asl Caserta. È l'iniziativa promossa dalla Cisl Fp Caserta presso l'Ospedale di Piedimonte MateseDistretto 15 (PiedimonteAlifeCaiazzo), dove lunedì 23 febbraio 2026, dalle 11 alle 13, sarà attivo uno sportello dedicato ai lavoratori. L'appuntamento si terrà presso l'Aula multimediale "R. Di Robbio", al 2° piano del Presidio ospedaliero, con la presenza di RSU, segretario aziendale, delegati e del segretario provinciale della Cisl Fp. A illustrare lo spirito dell'iniziativa è Raffaele Ciaramella, segretario aziendale Cisl Fp dell'ospedale di Piedimonte Matese: "Lunedì 23 avvieremo questo punto di ascolto con le tematiche indicate in locandina.