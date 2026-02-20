Puglia sanità | riorganizzazione dell’emergenza urgenza incontro assessore-dirigenti dei servizi Ieri pomeriggio

L’assessore regionale alla sanità ha incontrato ieri i dirigenti dei servizi di emergenza per discutere la riorganizzazione dell’emergenza urgenza in Puglia. La causa principale è la necessità di migliorare i tempi di intervento e alleggerire i pronto soccorso. Durante l’incontro, sono stati definiti nuovi piani operativi che prevedono una redistribuzione delle risorse e l’ottimizzazione delle procedure. La Regione punta a rendere più rapido l’intervento del 118 e a ridurre la congestione negli ospedali. La riorganizzazione prevede anche una maggiore presenza di mezzi di emergenza in aree strategiche.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Piani operativi che attraverso una riorganizzazione puntuale del sistema dell’emergenza urgenza e del 118 consentano di ridurre ulteriormente i tempi di intervento nei soccorsi e di decongestionare i pronto soccorso della Puglia. È l’ipotesi di lavoro emersa nel corso dell’incontro che l’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha avuto nel pomeriggio con le Direzioni sanitarie delle aziende, i direttori delle centrali operative del 118 e i responsabili dell’emergenza urgenza. Un confronto diretto con chi opera quotidianamente sul campo e ha posto come questioni su cui intervenire, tra le altre cose, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle strutture accreditate, la razionalizzazione della dislocazione di ambulanze e auto-mediche, la riorganizzazione delle consulenze specialistiche nei pronto soccorso e l’opportunità di sensibilizzare la popolazione sul corretto utilizzo di un sistema fondamentale come il 118. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

