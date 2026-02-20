Puglia | ‘Armonia in Rosa’ supporto psicofisico GRATUITO per pazienti

In Puglia, nasce ‘Armonia in Rosa’ dopo che molte pazienti oncologiche hanno segnalato difficoltà nel ricevere supporto psicologico gratuito. Questo progetto offre percorsi di cura integrati, rivolti sia alle donne in cura sia ai loro familiari. Le strutture coinvolte forniscono assistenza personalizzata e incontri di gruppo, senza costi per i partecipanti. L’obiettivo è aiutare chi affronta la malattia a trovare maggiore serenità e forza. Il progetto si rivolge a tutte le città della regione, con appuntamenti già programmati nelle prossime settimane.

Un Percorso di Cura Integrata: Nasce 'Armonia in Rosa' per Supportare Oncologicamente Pazienti e Famiglie in Puglia. Il prossimo 1° marzo prenderà il via un nuovo progetto di supporto oncologico nella regione Puglia, denominato 'Armonia in Rosa'. L'iniziativa, promossa dall'associazione Agata Foggia in collaborazione con l'Asl Foggia, mira a offrire un sostegno globale e gratuito ai pazienti adulti durante il percorso di cura e ai loro caregiver, integrando le terapie mediche con interventi mirati al benessere psicofisico e alla ricostruzione dell'immagine personale. La presentazione ufficiale del progetto è prevista per il 24 febbraio, presso la sala conferenze dell'Asl di Foggia in via Protano.