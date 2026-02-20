Pucci risponde a Fiorello tirando in mezzo Biggio | Sorridi sennò ti licenzia

Andrea Pucci si difende da Fiorello pubblicando tre storie su Instagram, e nella quarta lancia una frecciatina a Biggio: “Sorridi, altrimenti ti licenzia”. La battuta ironica riguarda il tono serio di Biggio durante una recente trasmissione radiofonica, dove aveva scherzato sulla sua situazione lavorativa. Pucci ha scelto di rispondere sui social con un commento pungente, lasciando intendere che la battuta di Biggio non è stata presa bene. La polemica tra i comici continua a far parlare i fan.

Andrea Pucci risponde a Fiorello con tre storie Instagram, ma la frecciatina a Biggio è pesantissima: "Sorridi, altrimenti ti licenzia".