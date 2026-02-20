Pucci risponde a Fiorello | Io pseudo-comico? Ecco il biglietto d’oro
Andrea Pucci risponde a Fiorello, che lo aveva chiamato pseudo-comico, pubblicando un biglietto d’oro come risposta. La polemica tra i due comici si è accesa dopo che Fiorello aveva criticato Pucci e annunciato di non partecipare a Sanremo 2026. Dopo le sue imitazioni di Fiorello, lo scontro si è spostato sui social, dove i commenti sono diventati più accesi. La discussione continua a tenere banco tra fan e addetti ai lavori, alimentando le tensioni tra i due artisti.
(Adnkronos) – Non si placa il botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026 e le successive imitazioni dello showman, lo scontro si è spostato dai programmi tv ai social. L'ultimo capitolo è stato scritto da Pucci, che attraverso le sue storie Instagram ha replicato direttamente alla frecciata di Fiorello, che ieri a 'La Pennicanza' lo aveva definito uno "pseudo-comico". Il comico ha postato una foto che lo ritrae con Vanessa Incontrada e Carlo Conti quando è stato premiato con il 'biglietto d'oro', accompagnata dalla didascalia: "Pseudo comico, biglietto d'oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro ahahahahah".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
