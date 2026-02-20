Pucci per colpire Fiorello attacca Biggio | che brutto colpo basso non era meglio un po’ di autoironia?

Andrea Pucci ha risposto a Fiorello dopo le parole taglienti di quest’ultimo, che lo aveva definito “pseudocomico”. La discussione è nata dopo che Fiorello aveva criticato Pucci nella trasmissione La Pennicanza, usando toni duri. Pucci ha deciso di reagire pubblicamente, pubblicando diversi post su Instagram per difendersi e spiegare il suo punto di vista. La polemica ha attirato l’attenzione di molti fan e colleghi, mentre sui social si moltiplicano i commenti. La vicenda continua a tenere banco tra le rispettive fanbase.

In queste ore il botta e risposta tra Andrea Pucci e Fiorello continua a far discutere. Dopo essere stato definito “ pseudo comic o ” nella trasmissione La Pennicanza, Pucci ha scelto di replicare attraverso il suo profilo Instagram, senza filtri e con una serie di post pensati per chiarire la sua posizione. Tre messaggi, tre affondi, in cui il comico non si limita a difendersi, ma punta il dito sul clima dietro le quinte dello show. Andrea Pucci è furioso: prima la risposta stizzita a Fiorello, poi attacca pure Biggio. La prima reazione di Pucci è netta e diretta: pubblica una foto del suo Biglietto d’Oro 2025, premio che riconosce gli spettacoli teatrali con il maggior numero di spettatori, accompagnata dalla didascalia « Pseudo comico, biglietto d’oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro hahahaha ».🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Pucci per colpire Fiorello attacca Biggio: che brutto colpo basso, non era meglio un po’ di autoironia? Leggi anche: Andrea Pucci attacca ancora Fiorello: “Io pseudo comico? Ho vinto il biglietto d’oro”. Poi prende di mira Biggio: “Se non ridi ti licenzia, poverini” Leggi anche: Pucci risponde a Fiorello tirando in mezzo Biggio: “Sorridi sennò ti licenzia” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pucci il comico che non ama la comicità e Fiorello rilancia: Kiss my ass. Andrea Pucci attacca ancora Fiorello: Io pseudo comico? Ho vinto il biglietto d’oro. Poi prende di mira Biggio: Se non ridi ti licenzia, poveriniAndrea Pucci non molla e dopo le critiche di Fiorello pubblica storie Instagram contro lo showman e Fabrizio Biggio ... ilfattoquotidiano.it Pucci-Fiorello, sono botte da orbi. Pseudo-comico, la risposta social è una bordataNon si placa il botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026 e le successive imitazioni dello ... iltempo.it Fiorello a Pucci: “C’è un po’ di permalosanza: kiss my ass - baciami il sedere”. E la medaglia d’oro è di Fiorello Fiorello non arretra di un millimetro. Anzi, rilancia. “Fare incazzare un collega vale una medaglia d’oro”. Dopo le lamentele di Andrea Pucci per l’i - facebook.com facebook Fino a oggi non avevo idea di chi fosse ‘sto #Pucci. Ma visto che @GiorgiaMeloni lo definisce “un artista” colpito da censura e da terribili intimidazioni, ho dato un’occhiata perché, caspita, un intellettuale difeso dall’intero governo e dal presidente del senato… x.com