Pucci contro Fiorello | ormai è dissing Dall’imitazione al Tapiro e la battuta sugli pseudocomici Cosa è successo

Il dissenso tra Pucci e Fiorello nasce dall’imitazione e da alcune battute sui social, creando tensioni pubbliche. Pucci ha criticato Fiorello, accusandolo di usare battute pesanti e di mancare di rispetto. La situazione si è accesa con un commento di Pucci sul Tapiro d’Oro e le frecciate di Fiorello durante un’ospitata televisiva. La polemica si infiamma a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, alimentando discussioni tra fan e addetti ai lavori. La vicenda continua a coinvolgere anche altri personaggi dello spettacolo.

Roma, 20 febbraio 2026 – Pucci, Sanremo, Fiorello, La Pennicanza, la destra, la sinistra, il “gran rifiuto”, i social il Tapiro d’Oro, Striscia la Notizia . Sono gli ingredienti di una polemica che si sta trascinando da tempo e che ogni giorno si arricchisce di un tassello a pochi giorni dall’inizio del Festival della canzone italiana. Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori Non si placa il botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026 (era stato invitato come coconduttore di una serata ma ha dato forfait dopo gli insulti e le minacce ricevute via social) era stato bersaglio dello showman durante la trasmissione di Rai Radio2 “ La Pennicanza ” (visibile anche al canale 202 del digitale terrestre) che ne aveva fatto l’imitazione (puntando soprattutto sulle “parolacce di Pucci” facendole passare come suo principale, se non unico, elemento comico).🔗 Leggi su Quotidiano.net

