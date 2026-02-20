Andrea Pucci accusa Fiorello di aver sfruttato la sua imitazione per conquistare popolarità. Durante un’intervista a Striscia la Notizia, il comico ha commentato con tono pungente la scelta di Fiorello di proporre un’imitazione sua durante una trasmissione radiofonica. Pucci ha affermato di aver ottenuto il biglietto d’oro grazie a questa imitazione, definendosi “pseudo-comico” in modo ironico. La replica di Fiorello non si è fatta attendere, alimentando un vivace scambio tra i due artisti. La polemica continua sui social.

Nuovo botta e risposta tra Andrea Pucci e Fiorello. Il comico, ai microfoni di Striscia la Notizia, ha infatti commentato con sarcasmo la sua imitazione che il collega ha proposto durante la trasmissione di Rai Radio 2 La Pennicanza: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”. Parole che erano già state anticipate dal tg satirico di Canale 5 e che avevano provocato la reazione di Fiorello, il quale aveva dichiarato: “Se si incazzano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pucci contro Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Io pseudo-comico? Ho vinto il biglietto d’oro”

Leggi anche: Striscia la Notizia, l’attapirato Pucci punge Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione”

Leggi anche: Andrea Pucci attacca Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.