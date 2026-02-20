PSV-Heerenveen sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il PSV ha subito una sconfitta contro il Volendam sabato scorso, causando preoccupazione tra i tifosi. Ora, i biancorossi si preparano a sfidare l’Heerenveen, che ha conquistato l’ottavo posto in Eredivisie grazie alle vittorie contro Go Ahead Eagles e Zwolle. L’incontro si svolgerà sabato 21 febbraio alle 18:45, in un momento cruciale per entrambe le squadre. La partita promette un duello acceso tra due formazioni in cerca di punti fondamentali per la classifica.

Dopo un raro passo falso, contro il Volendam la settimana scorsa, il PSV affronterà una squadra che zitta zitta è salita all'ottavo posto nella classifica di Eredivisie, in particolare grazie alle vittorie contro Go Ahead Eagles e Zwolle dei due turni precedenti. Ovviamene parliamo dell'Heerenveen, il quale non ha avuto un rendimento regolare nel corso.