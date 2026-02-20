Provvedimento incomprensibile Crans Montana parla l’avvocato della sopravvissuta Eleonora

L’avvocato di Eleonora definisce “provvedimento incomprensibile” la decisione presa dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana. Quella notte, invece di festeggiare, decine di giovani si sono trovati coinvolti in un incidente grave, lasciando dietro di sé una scena drammatica. La vittima sopravvissuta, Eleonora, si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un provvedimento che giudica ingiusto. La sua famiglia chiede chiarezza e giustizia, mentre la comunità locale si interroga sulle responsabilità. La vicenda continua a far discutere.

La notte di Capodanno quella che doveva essere una festa si è trasformata in una tragedia senza precedenti a Crans Montana, la località svizzera scelta da decine di giovani per salutare l'arrivo del nuovo anno. All'interno del locale Le Constellation, gremito di ragazzi, è scoppiato un violento incendio che in pochi minuti ha reso l'aria irrespirabile e trasformato le scale e i corridoi in trappole di fumo e panico. La musica si è fermata di colpo, sostituita dalle urla e dal caos. Le fiamme si sono propagate rapidamente nel seminterrato del locale, mentre centinaia di persone cercavano una via di fuga.

