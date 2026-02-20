Prove di vero Berrettini | rimonta Lajovic e vola ai quarti a Rio

Matteo Berrettini ha mostrato il suo carattere vincendo contro Lajovic a Rio de Janeiro. Dopo essere stato sconfitto nel primo set, il tennista italiano ha recuperato, sfruttando meglio il servizio e il dritto. La partita si è accesa nel secondo e nel terzo set, dove Matteo ha imposto il suo gioco e conquistato la vittoria. Ora si prepara ad affrontare Buse, che ha eliminato Fonseca. Berrettini cerca di continuare il suo cammino nel torneo brasiliano.

Dopo la convincente vittoria contro Barrios Vera all’esordio, Matteo Berrettini continua ad essere protagonista all’Atp 500 di Rio de Janeiro con un’altra prestazione solida contro Dusan Lajovic. E stavolta aggiunge anche un pizzico di suspense visto che gli tocca vincere in rimonta, per la prima volta dallo scorso aprile contro Giron a Madrid. 3-6 6-4 6-2 il risultato finale, tirando fuori il miglior tennis alla distanza su un campo reso pesante dalla pioggia che ha ritardato il programma, obbligando a spostare il match dal centrale intitolato a Guga Kuerten al Quadra 1 per non iniziare troppo tardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prove di vero Berrettini: rimonta Lajovic e vola ai quarti a Rio Leggi anche: Matteo Berrettini rimonta con grinta Dusan Lajovic e approda ai quarti di finale a Rio de Janeiro Leggi anche: Darderi vola ai quarti a Buenos Aires, Berrettini out. Cocciaretto eliminata a Doha Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Berrettini, più di una magia: hai visto che numero incredibile? VIDEO; LIVE Berrettini-Kopriva 4-6, 3-6, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: romano sconfitto e con problema fisico?; Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky; ATP Rio de Janeiro 2026, Juan Manuel Cerundolo sfrutta la stanchezza di Darderi e passa agli ottavi. Matteo Berrettini in sala prove, sorpresa alla nuova fidanzata Vanessa BelliniMatteo Berrettini sempre più coinvolto nella sua nuova love story, quella con la ballerina Vanessa Bellini. Il tennista non ha esitato a presentarsi in sala prove per una sorpresa alla nuova fidanzata ... corrieredellosport.it Frosinone, prove di voto: Mastrangeli verso la ricandidatura, ma il vero nodo sono alleanze e primarie - facebook.com facebook