Prova a sfuggire all’arresto tampona un’auto nel traffico e poi finisce in una recinzione

A Massa di Somma, un uomo di 28 anni ha tentato di scappare dall’arresto, tamponando un’auto nel traffico e finendo contro una recinzione. La polizia lo ha fermato dopo averlo riconosciuto come autore di un furto aggravato. L’uomo, già noto alle autorità, ha opposto resistenza durante l’arresto. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno portato a termine l’arresto. Il suo tentativo di fuga si è concluso con l’arresto e il trasporto in caserma. La vicenda si è svolta ieri pomeriggio.

Perquisito dai carabinieri, l'uomo è stato trovato in possesso di un dispositivo elettronico capace di manomettere le centraline delle auto A Massa di Somma i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per furto aggravato in concorso e resistenza un 28enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato notato dai militari mentre percorreva le strade di Massa a bordo di una Jeep Renegade, in compagnia di un'altra persona. L'auto era stata appena rubata. L'inseguimento è durato poco, ma è stato sufficiente per creare panico nel traffico. La jeep, prima di fermarsi, è finita contro una Chevrolet Matiz con a bordo una donna, per poi impattare contro una recinzione.