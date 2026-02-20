Protezionismo sulle armi Usa contro la UE | ‘stop o reagiremo’
Gli Stati Uniti si oppongono fermamente alle restrizioni sulle armi imposte dall’Unione europea, temendo di perdere importanti opportunità commerciali. La Casa Bianca ha ribadito che qualsiasi tentativo di modificare le norme attuali verrà respinto, perché potrebbe danneggiare le aziende americane che esportano in Europa. La disputa riguarda in particolare i controlli sulle vendite di armi, che gli USA considerano un ostacolo alla libertà di mercato. La questione continua a generare tensioni tra i due blocchi.
Gli Usa si oppongono a qualsiasi modifica che limiti la capacità delle aziende Usa di accedere al mercato europeo.
