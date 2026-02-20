Gli abitanti di San Polo si sono radunati davanti al municipio per protestare contro i costi elevati delle nuove tariffe dell’acqua. La causa principale riguarda le spese troppo alte per allacciarsi alla rete idrica, che rendono impossibile per molte famiglie avere acqua potabile a casa. Le persone affermano di essere lasciate senza un servizio essenziale per motivi economici, mentre le tariffe continuano a salire. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra i residenti, che chiedono interventi immediati. La questione rimane aperta e suscita preoccupazione tra i cittadini.

di Gaia Papi "Senza acqua potabile non si vive. Eppure nel 2026 c’è chi ad Arezzo è costretto a farlo". Alessandro Parati abita in via Caduti di San Polo da sedici anni e accetta di raccontare una situazione che definisce "assurda, logorante e indegna di un Paese civile". Parati, qual è il problema che state vivendo? "Semplice e gravissimo: noi residenti di via Caduti di San Polo non siamo collegati alla rete pubblica di acqua potabile. La condotta si ferma a via della Cella, all’incrocio con via della Filandra. Da lì in poi, nulla. La rete arriva da Antria ma si interrompe al ponte di San Polo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protesta degli abitanti di San Polo: "Siamo senza acqua potabile per allacciarsi costi esorbitanti"

