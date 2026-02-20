Protesta degli abitanti di San Polo | Siamo senza acqua potabile per allacciarsi costi esorbitanti
Gli abitanti di San Polo si sono radunati davanti al municipio per protestare contro i costi elevati delle nuove tariffe dell’acqua. La causa principale riguarda le spese troppo alte per allacciarsi alla rete idrica, che rendono impossibile per molte famiglie avere acqua potabile a casa. Le persone affermano di essere lasciate senza un servizio essenziale per motivi economici, mentre le tariffe continuano a salire. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra i residenti, che chiedono interventi immediati. La questione rimane aperta e suscita preoccupazione tra i cittadini.
di Gaia Papi "Senza acqua potabile non si vive. Eppure nel 2026 c’è chi ad Arezzo è costretto a farlo". Alessandro Parati abita in via Caduti di San Polo da sedici anni e accetta di raccontare una situazione che definisce "assurda, logorante e indegna di un Paese civile". Parati, qual è il problema che state vivendo? "Semplice e gravissimo: noi residenti di via Caduti di San Polo non siamo collegati alla rete pubblica di acqua potabile. La condotta si ferma a via della Cella, all’incrocio con via della Filandra. Da lì in poi, nulla. La rete arriva da Antria ma si interrompe al ponte di San Polo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
San Saba, il sit-in degli abitanti davanti al palazzo di Areti: "Tra furti e buche senza luce ci sentiamo in pericolo"Gli abitanti di San Saba, nel centro di Roma, hanno organizzato un sit-in davanti al palazzo di Areti per evidenziare problemi di sicurezza legati a frequenti blackout e furti.
Leggi anche: Arsenico nei parametri, torna potabile l'acqua a San Martino al CiminoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Protesta degli abitanti di San Polo: Siamo senza acqua potabile per allacciarsi costi esorbitanti; Stazione, raccolta firme: Lo spazio ’Open day’ aumenta il degrado; Parcheggi: nuove proteste e tensioni; Ancora un incidente in via Cilea a Santa Maria di Pisa: monta la protesta dei residenti per la sicurezza.
Righi, il comitato degli abitanti: Stanno cementificando il Parco delle muraSi alza la protesta del comitato degli abitanti del quartiere Righi, contro la costruzione di una nuova cabina elettrica: Stanno cementificando il Parco delle mura, accusano, dopo aver scoperto nel ... genova.repubblica.it
Cabina elettrica al Righi, gli abitanti tappezzano il cantiere di cartelloni di protestaGenova - «La salute dei bambini è prioritaria», «giù le mani dal parco»: sono solo alcune delle decine di scritte e cartelloni che i cittadini del Righi hanno attaccato alle reti che delimitano il ... ilsecoloxix.it
LAVORI PRESSO IL CIMITERO DI SAN POLO Sono terminati i lavori di messa in sicurezza presso il cimitero comunale. Dopo il cedimento di alcune porzioni del solaio del porticato presso il Cimitero del Capoluogo, la cui area è stata immediatamente inte - facebook.com facebook
Lo spettacolo continua anche sulla pista di pattinaggio in Campo San Polo! Oggi si sono esibite le Ice Angels di Feltre! #CarnevaleVenezia2026 x.com