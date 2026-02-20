Prossimo turno Serie A 2025 2026 | tutte le partite e dove vederle

La 26ª giornata di Serie A 20252026 si svolge da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, dopo che la gara tra Juventus e Milan ha causato molte polemiche per un gol annullato all'ultimo minuto. In questa fase, le squadre si preparano a sfidarsi sul campo, con alcune partite decisive per la zona Champions. Gli appassionati potranno seguire gli incontri in diretta televisiva o tramite le piattaforme streaming, mentre i biglietti sono già in vendita. La giornata promette emozioni e sorprese.

Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Spalletti Juve, il tecnico vuole aprire un ciclo vincente! Svelata la condizione posta al club per il rinnovo McTominay si racconta: «Amo Napoli, in campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così» Milan penalizzato dagli arbitri? Il club adesso sbotta e si fa sentire! Il retroscena sulla telefonata all’AIA post Como Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante: c’entra il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026: tutte le partite e dove vederle Classifica Serie A 25/26 dopo 20 giornate #Shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Serie A, gli squalificati del 26° turno di Serie A; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 25ª giornata; Serie A, gli squalificati della 25a giornata. Squalificati e diffidati 26^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completoSqualificati e diffidati 26^ giornata Serie A 2025/2026 - Dopo le sorprese della 25^ giornata occhio al prossimo 26° turno ... fantamaster.it Serie A, le designazioni arbitrali della 26ª giornataSi rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 25 ^ giornata del campionato di Serie A 2025/26 in ... fantacalcio.it Le scelte di Rocchi per il prossimo turno dopo le polemiche di Inter-Juventus - facebook.com facebook Le scelte del designatore Rocchi per il prossimo turno di Serie A Doveri dirigerà Juve Como, fermato invece La Penna dopo l'espulsione a Kalulu La notizia completa nel primo commento x.com