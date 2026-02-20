Proseguono asfaltature e manutenzioni a Cervia | viabilità rinnovata in città e sul territorio

A Cervia, i lavori di asfaltatura e manutenzione sono in pieno svolgimento a causa delle buone condizioni meteo. Le squadre stanno lavorando intensamente per migliorare le strade principali e i marciapiedi in diverse zone, intervenendo su arterie molto frequentate. Questa operazione permette di riqualificare le superfici e garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti. I lavori interessano anche alcune vie periferiche, dove la pavimentazione era in cattive condizioni da tempo. Le riparazioni continuano senza sosta per completare il piano di interventi.

Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzioni stradali. Via XXII Ottobre verrà riaperta oggi con la nuova viabilità Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, stanno proseguendo con ritmo sostenuto i lavori programmati di asfaltatura e le manutenzioni straordinarie dei marciapiedi in diversi punti della città. Su via XXII Ottobre, terminata la realizzazione della nuova rotonda all'incrocio con via Mazzotti Carli, la ditta sta ultimando l'illuminazione e l'asfaltatura del tratto interessato e già nella giornata odierna la strada verrà riaperta alla circolazione con la viabilità rinnovata.