Prosegue l' iter per il referendum contro il blocco di moto e motorini inquinanti

A Milano, la discussione sulla limitazione delle moto inquinanti ha subito un nuovo rinvio al 2027, mentre si continua a lavorare per il referendum cittadino. La proposta di ridurre le restrizioni ai veicoli più vecchi ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni ambientaliste. La pubblicazione delle date ufficiali e le prossime azioni saranno comunicate nelle prossime settimane. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

La norma entrerà in vigore a ottobre 2027, ma continuano le mobilitazioni per indire un referendum. L'obiettivo del centrodestra è abrogare il divieto La norma (ancora una volta) è stata rinviata al 2027. Prosegue, invece, l’iter per il referendum meneghino sulle moto. In breve: una consultazione contro le limitazioni alla circolazione in AreaB e AreaC di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. La Lega sosterrà il comitato promotore “Divieto il cuore non si ferma”, che ha avviato l’iniziativa referendaria riuscendo a far approvare i quesiti.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Dietrofront del comune su "moto e motorini inquinanti": scatta (ancora) una proroga Leggi anche: Referendum su moto e motorini, Censi: "Il nostro compito è dirimere i conflitti" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ALLOGGI PER IL DOPO DI NOI, PROSEGUE L'ITER PER INDIVIDUARE I 36 BENEFICIARI; Trasparenza salariale: prosegue l’iter per l’attuazione della normativa europea - IUS; Terapie digitali, prosegue l’iter del DDL per regolamentarne la rimborsabilità; Valle Seriana, al via l’iter per il progetto della Variante SS 671. Ponte sullo Stretto, iter avanti dopo lo stop della Corte dei contiProsegue l’iter relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, nonostante il diniego della Corte dei conti alla ... canalesicilia.it FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «INFRASTRUTTURE. FERRANTE (MIT), ITER PALAZZO FIENGA PROSEGUE, SIA SIMBOLO LEGALITÀ»Infrastrutture. Ferrante (Mit), Iter Palazzo Fienga prosegue, sia simbolo legalità ... agenziagiornalisticaopinione.it A #Varese prosegue l’iter per istituire il servizio pubblico di #teleriscaldamento. Minoranza ancora divisa in commissione - facebook.com facebook