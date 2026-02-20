Prorogata fino a mezzanotte l’allerta meteo in Campania

La Protezione Civile ha prorogato fino a mezzanotte l’allerta meteo in Campania, a causa di piogge intense e temporali previsti nel pomeriggio. La causa principale sono le perturbazioni che si stanno avvicinando alla regione, portando raffiche di vento e mari molto agitati. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del tempo e a limitare gli spostamenti non necessari. Le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di bisogno. La nuova comunicazione resta in vigore fino a mezzanotte.

Tempo di lettura: < 1 minuto È in vigore sull'intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali associati anche a vento forte e mare agitato che scade alle 16 di oggi. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce dell'evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale ha prorogato l'avviso fino alle 23.59 di oggi, soprattutto per il permanere della criticità idrogeologica (di livello Giallo) in ordine alle piogge e ai temporali che proseguiranno anche nel pomeriggio e nella serata di oggi. La Protezione civile segnala che il rischio di fenomeni franosi, caduta massi, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e allagamenti permane anche in assenza di nuove precipitazioni e viene raccomandato ai Sindaci la massima attenzione in considerazione della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di questi giorni.