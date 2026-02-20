Pronto Soccorso nel caos | 53enne attacca con forbici indagini

Un uomo di 53 anni ha scatenato il panico al Pronto Soccorso di Parma, aggredendo i medici con delle forbici. La tensione è salita quando ha iniziato a inveire contro il personale sanitario, visibilmente agitato. La situazione è degenerata in pochi minuti, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini puntano a chiarire le motivazioni dietro il gesto, che potrebbe essere legato a problemi di salute mentale o a una crisi improvvisa.

Parma, 53enne aggredisce medici al Pronto Soccorso con le forbici: un gesto di frustrazione e la sfida della salute mentale. Un uomo di 53 anni è stato denunciato a Parma per aver aggredito il personale medico del Pronto Soccorso con un paio di forbici, giovedì sera. L’episodio, in cui non ci sono stati feriti gravi grazie al tempestivo intervento di medici, infermieri e forze dell’ordine, solleva interrogativi sulla gestione dei pazienti in stato di agitazione psicologica e sulla sicurezza negli ospedali. L’uomo, in attesa di una valutazione psichiatrica, aveva espresso crescente frustrazione per i tempi di attesa e le modalità di assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Paura nel pronto soccorso a Parma, 53enne minaccia il personale medico con un paio di forbici

Leggi anche: Aggredisce con le forbici i sanitari all’interno del pronto soccorso dopo essere stato ricoverato: denunciato 53enne

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.