Il Pronto Soccorso dell'ospedale di Merate aumenta le sue capacità. A partire dal 2 marzo, iniziano i lavori di ampliamento nel reparto del San Leopoldo Mandic. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e ridurre i tempi di attesa per i pazienti. La ristrutturazione prevede l’aggiunta di nuovi spazi e servizi. La direzione sanitaria annuncia che il progetto durerà diversi mesi, con lavori che coinvolgono l’intera struttura. La popolazione locale potrà beneficiare di un servizio più efficiente e tempestivo.

Il reparto di Pronto soccorso dell’ospedale di Merate raddoppia, o quasi. Cominciano il 2 marzo i lavori di riqualificazione del Pronto Soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. "Un’evoluzione strutturale e organizzativa per rispondere in modo concreto alla crescente complessità clinica e ai bisogni del territorio", spiegano il direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli e il primario Giovanni Buonocore. Gli spazi aumenteranno dagli 800 metri quadrati attuali a 1.200mq. Verrà infatti finalmente istituita l’Obi, l’Osservazione breve, con otto posti letto per i pazienti che necessitano di monitoraggio clinico, completamento diagnostico o rivalutazione terapeutica prima della dimissione o dell’eventuale ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pronto soccorso. Il reparto raddoppia

