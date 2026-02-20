Pronto Soccorso | 53enne attacca con forbici allarme sicurezza

Un uomo di 53 anni ha scatenato il panico al Pronto Soccorso di Parma, minacciando e ferendo un operatore sanitario con delle forbici. La sua reazione improvvisa ha causato l’interruzione delle attività dell’ospedale e ha allarmato medici e pazienti presenti. La polizia è intervenuta rapidamente, portando l’uomo in custodia. La situazione ha evidenziato ancora una volta i problemi di sicurezza negli ambienti sanitari. La vicenda si è conclusa con le accuse a suo carico.

Forbici al Pronto Soccorso: 53enne Aggredisce Sanitario a Parma, Cresce l'Allarme sulla Sicurezza. Un uomo di 53 anni è stato denunciato per minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e tentate lesioni aggravate dopo aver aggredito il personale sanitario di un ospedale a Parma con un paio di forbici. L'episodio, avvenuto ieri sera, solleva nuovamente il problema della sicurezza nei pronto soccorso e della crescente aggressività verso chi opera nel sistema sanitario. La dinamica è scaturita da un alterco riguardante le modalità di una visita psichiatrica richiesta dal paziente. Tensione al Pronto Soccorso: Dalla Richiesta di Visita all'Escalation di Violenza.