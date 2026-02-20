Pronostico Lipsia-Borussia Dortmund | la Champions fa un brutto scherzo
Il match tra Lipsia e Borussia Dortmund si svolge sabato alle 18:30, a causa della disputa valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga. La partita si gioca a Red Bull Arena, dove entrambe le squadre cercano punti importanti in classifica. Il Dortmund arriva con alcuni dubbi in attacco, mentre il Lipsia punta sulla sua difesa solida. Le due squadre si sono affrontate spesso negli ultimi anni, regalando sempre partite intense. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva.
Lipsia-Borussia Dortmund è una partita valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ha messo la testa davanti, in maniera anche sensibile, il Borussia Dortmund nel doppio impegno contro l’Atalanta. Anche se per i gialloneri la trasferta di Bergamo rimane comunque complicata. Quindi qualche cambio ce lo aspettiamo negli ospiti, soprattutto perché in campionato, rispetto al quinto posto, hanno un ottimo margine. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, c’è da dire che il Borussia adesso ha solamente sei punti di distacco rispetto al Bayern Monaco, ma non crediamo che dentro il club si pensi alla vittoria della Bundesliga.🔗 Leggi su Ilveggente.it
