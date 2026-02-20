Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano Coppa Italia 21-02-2026

La Pallacanestro Brescia ha vinto con facilità contro Udine, mentre l’Olimpia Milano ha faticato per superare Trieste in semifinale. La partita tra le due squadre si svolge a Torino, con molti tifosi che seguono con attenzione le quote e le previsioni. Brescia punta a sorprendere Milano, che ha mostrato alcune difficoltà nelle ultime partite. Gli appassionati aspettano con curiosità l’incontro, previsto per il 21 febbraio.

Questa edizione della Coppa Italia si gioca a Torino. La Pallacanestro Brescia ha aperto la competizione imponendosi nettamente sull'APU Old Wild West Udine per 78-64, mentre l'Olimpia Milano l'ha raggiunta in semifinale poco dopo piegando Trieste con il punteggio di 94-86 ma non ci ha impressionato favorevolmente, faticando in particolar modo nel secondo quarto per.