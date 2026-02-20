Pronostico e quote Derthona Tortona – Virtus Bologna Coppa Italia 21-02-2026
La Virtus Bologna ha ottenuto la qualificazione alle semifinali delle Final Eight dopo aver battuto Napoli 83-73, mentre la Derthona Tortona ha superato Venezia 95-87 in un match combattuto. La Virtus ha dominato il secondo tempo, mostrando solidità in attacco, mentre Tortona ha sfruttato una buona difesa per sorprendere i favoriti. Entrambe le squadre si preparano ora alla prossima sfida, che si svolgerà il 21 febbraio 2026.
La Virtus Bologna si è qualificata per la seconda semifinale delle Final Eight targate “Frecciaoa” grazie al successo per 83-73 sulla Guerri Napoli, mentre la Derthona Tortona si è imposta, da sfavorita, in volata sulla Umana Reyer Venezia con il punteggio di 87-95 nel terzo quarto di finale. La squadra di Mario Fioretti ha confermato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, Coppa Italia 21-02-2026La Pallacanestro Brescia ha vinto con facilità contro Udine, mentre l’Olimpia Milano ha faticato per superare Trieste in semifinale.
Bologna-Lazio (Coppa Italia, 11-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuesta sera al Dall’Ara si gioca Bologna contro Lazio, ultima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Frecciarossa Final Eight 2026: le quote della Coppa Italia di basket; Pronostico Derthona Tortona-Virtus Bologna 21 Febbraio: Semifinale Coppa Italia 2026; Club Milano - Vado FC Pronostico e confronto quote 15.02.2026; Pronostico Reyer Venezia-Derthona Tortona 19 Febbraio: Quarti Coppa Italia 2026.
Borussia Dortmund-Atalanta pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Borussia Dortmund-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match. calciomercato.com
Pronostico Dortmund-Atalanta, ecco chi è favorito secondo le quoteDopo la Juventus sarà l’ Atalanta a scendere in campo. Ai bergamaschi tocca la delicata trasferta di Dortmund contro una formazione che nelle ultime 13 esibizioni ufficiali ha perso soltanto le ultime ... corrieredellosport.it
Guarda gli highlights presented by Pokerstarsnews del quarto di finale della Frecciarossa Final Eight tra Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona shorturl.at/935CR #TuttoUnAltroSport #LBAF82026 x.com
Guarda gli highlights presented by Pokerstarsnews del quarto di finale della Frecciarossa Final Eight tra Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona https://shorturl.at/935CR #TuttoUnAltroSport #LBAF82026 - facebook.com facebook