Pronostico e quote Derthona Tortona – Virtus Bologna Coppa Italia 21-02-2026

La Virtus Bologna ha ottenuto la qualificazione alle semifinali delle Final Eight dopo aver battuto Napoli 83-73, mentre la Derthona Tortona ha superato Venezia 95-87 in un match combattuto. La Virtus ha dominato il secondo tempo, mostrando solidità in attacco, mentre Tortona ha sfruttato una buona difesa per sorprendere i favoriti. Entrambe le squadre si preparano ora alla prossima sfida, che si svolgerà il 21 febbraio 2026.

La Virtus Bologna si è qualificata per la seconda semifinale delle Final Eight targate “Frecciaoa” grazie al successo per 83-73 sulla Guerri Napoli, mentre la Derthona Tortona si è imposta, da sfavorita, in volata sulla Umana Reyer Venezia con il punteggio di 87-95 nel terzo quarto di finale. La squadra di Mario Fioretti ha confermato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

