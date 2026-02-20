La Virtus Bologna ha ottenuto la qualificazione alle semifinali delle Final Eight dopo aver battuto Napoli 83-73, mentre la Derthona Tortona ha superato Venezia 95-87 in un match combattuto. La Virtus ha dominato il secondo tempo, mostrando solidità in attacco, mentre Tortona ha sfruttato una buona difesa per sorprendere i favoriti. Entrambe le squadre si preparano ora alla prossima sfida, che si svolgerà il 21 febbraio 2026.

La Virtus Bologna si è qualificata per la seconda semifinale delle Final Eight targate “Frecciaoa” grazie al successo per 83-73 sulla Guerri Napoli, mentre la Derthona Tortona si è imposta, da sfavorita, in volata sulla Umana Reyer Venezia con il punteggio di 87-95 nel terzo quarto di finale. La squadra di Mario Fioretti ha confermato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Derthona Tortona – Virtus Bologna, Coppa Italia 21-02-2026

Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, Coppa Italia 21-02-2026La Pallacanestro Brescia ha vinto con facilità contro Udine, mentre l’Olimpia Milano ha faticato per superare Trieste in semifinale.

Bologna-Lazio (Coppa Italia, 11-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuesta sera al Dall’Ara si gioca Bologna contro Lazio, ultima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.