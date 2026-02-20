Pronostico Carrarese-Monza | un carattere mai visto
La partita tra Carrarese e Monza si svolge a causa del calendario di Serie B, che prevede questo incontro nella venticinquesima giornata. La Carrarese arriva da due vittorie consecutive in casa, mentre il Monza cerca di migliorare la sua posizione in classifica. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti importanti. La partita si giocherà allo stadio locale e sarà visibile in diretta streaming. I tifosi attendono un match ricco di azioni e sorprese.
Carrarese-Monza è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Due vittorie in casa nelle ultime tre. Entrambe arrivate in rimonta, contro formazioni campane. Vabbè, questo centra poco. Quello che invece è davvero evidente sotto gli occhi di tutti è il carattere del Monza, una squadra che sogna e crede nel ritorno immediato in Serie A. Visto pure, e non è sicuramente un dato di poco conto, che ha forse la rosa migliore di tutto il campionato rinforzata nella sessione invernale di mercato.
Pronostico Carrarese vs Monza – 21 Febbraio 2026Il confronto di Serie B tra Carrarese e Monza si gioca il 21 Febbraio 2026 alle 19:30 allo Stadio dei Marmi. Due squadre dal profilo tecnico differente si ... news-sports.it
Monza in trasferta serve un cambio di passo. Bianco verso la Carrarese: Noi in gran forma, ma basta disattenzioniSabato 20 febbraio (ore 19.30) i biancorossi, reduci da un buon momento, sono di scena in Toscana. Tutte le dirette concorrenti per la promozione in Serie A giocheranno prima: possibile occasione da ... ilgiorno.it
