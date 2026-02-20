Pronostico Carrarese-Monza | un carattere mai visto

La partita tra Carrarese e Monza si svolge a causa del calendario di Serie B, che prevede questo incontro nella venticinquesima giornata. La Carrarese arriva da due vittorie consecutive in casa, mentre il Monza cerca di migliorare la sua posizione in classifica. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti importanti. La partita si giocherà allo stadio locale e sarà visibile in diretta streaming. I tifosi attendono un match ricco di azioni e sorprese.

Carrarese-Monza è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Due vittorie in casa nelle ultime tre. Entrambe arrivate in rimonta, contro formazioni campane. Vabbè, questo centra poco. Quello che invece è davvero evidente sotto gli occhi di tutti è il carattere del Monza, una squadra che sogna e crede nel ritorno immediato in Serie A. Visto pure, e non è sicuramente un dato di poco conto, che ha forse la rosa migliore di tutto il campionato rinforzata nella sessione invernale di mercato. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

