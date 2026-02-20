L’Eintracht Francoforte ha migliorato la difesa grazie all’intervento di Riera, che ha portato nuova solidità alla squadra. Domenica alle 15:30, i giocatori di Oliver Glasner affrontano il Bayern Monaco all’Allianz Arena, un banco di prova difficile dopo le ultime prestazioni. La sfida rappresenta un’occasione per verificare se i cambiamenti in difesa si tradurranno in una prestazione solida contro la capolista. I giocatori dell’Eintracht si preparano a sfidare il Bayern in una partita che potrebbe cambiare le loro sorti in campionato.

Bundesliga, la cura Riera sta giovando all’Eintracht Francoforte. Ora la prova più complicata per le Adler, impegnate all’Allianz Arena contro il Bayern capolista. L’anonimo settimo posto dell’ Eintracht Francoforte non stupisce più di tanto se diamo uno sguardo alla voce “gol subiti”. Le Adler ne hanno incassati addirittura 46 in appena 22 giornate di Bundesliga e devono fare i conti con la seconda peggior difesa dopo quella del fanalino di coda Heidenheim, primo candidato alla retrocessione. Da due turni a questa parte, però, al timone dei rossoneri c’è lo spagnolo Albert Riera, interessante allenatore che si è messo in mostra lo scorso anno con il Celje, club sloveno condotto fino ai quarti di finale della Conference League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 21 febbraio ore 15:30: la difesa “rinata” alla prova Allianz

Leggi anche: Pronostici Bundesliga 14 febbraio ore 15:30: un rischio che vale la pena correre

Leggi anche: Pronostici Bundesliga 7 febbraio ore 15:30: bivio giallonero tra record e rimpianti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.