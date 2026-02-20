Promozione della lingua italiana all’estero | la nuova risoluzione del Pd per rafforzare gli Istituti di Cultura e le scuole
Il Partito Democratico ha proposto una nuova risoluzione per sostenere la diffusione dell’italiano all’estero, evidenziando la mancanza di fondi dedicati agli Istituti di Cultura. La proposta punta a incrementare le risorse per le scuole italiane in paesi come gli Stati Uniti e la Francia. Attualmente, molte di queste strutture faticano a garantire programmi adeguati a causa delle limitate finanze. La decisione mira a rafforzare la presenza culturale italiana e a promuovere l’apprendimento della nostra lingua tra le nuove generazioni.
Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione per rafforzare diplomazia culturale e lingua italiana all'estero. Il documento chiede al governo una "strategia pluriennale integrata" per sostenere gli Istituti di Cultura, coinvolgendo attivamente scuole e università. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
